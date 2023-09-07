مودريتش: 3 أسباب جعلتني أرفض الانضمام لـ دوري روشن

خرج النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني عن صمته وذلك بعد كشفه أسباب عدم التحاقه بأي ناد في دوري روشن السعودي.

وقال مودريتش في تصريحات إعلامية: “أنا سعيد لأنني قررت البقاء في ريال مدريد، ولا أفكر في أي عروض أخرى، السبب الثاني هو أنه لا توجد أي عروض قوية تُغري غروري لترك ريال مدريد، والسبب الثالث هو أنني أريد الاستمتاع بكل لحظة مع الريال”.

دوري روشن

وكان اسم مودريتش، ارتبط بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الجديد من بوابة النادي الأهلي، الذي قدم له عرضًا كبيرًا، ولكنه فضل البقاء مع المرينغي.

وانضم مودريتش إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في عام 2012، ولعب 11 موسمًا في صفوفه، خاض خلالها 488 مباراة، ونجح في التتويج بـ23 لقبًا، منهم؛ دوري أبطال أوروبا 5 مرات.

وتوج النجم الكرواتي بكأس العالم للأندية 5 مرات، وحصد كأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني 4 مرات لكل منهما، والدوري الإسباني لكرة القدم 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين.

وحصد مودريتش العديد من الجوائز الفردية خلال مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ومنها؛ جائزة الكرة الذهبية لعام 2018، وجائزة الأفضل في نفس العام، وأفضل لاعب من الاتحاد الأوروبي عن موسم 2017/2018.

كما تم اختيار مودريتش كجزء من التشكيلة المثالية للعام من الفيفا للمرة السادسة في مسيرته هذا الموسم، وذلك بالإضافة إلى فوزه بفضية كأس العالم 2018 وبرونزية كأس العالم 2022.