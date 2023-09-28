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في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مان سيتي ضد وولفرهامبتون

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
موعد مباراة مان سيتي ضد وولفرهامبتون
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفريق الكروي الأول بفريق مانشستر سيتي لمواجهة نادي وولفرهامبتون في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غدٍ السبت.

وتنطلق المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “مولينيو” كما تنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , DAZN 1 ESPANA HD , DIGI SPORT 3 HD ROMANIA, SPILER 2 TV.

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وكان مان سيتي ودع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، أمس وذلك بعد الخسارة من فريق نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد سجله اللاعب السويدي ألكساندر إيساك في الدقيقة الـ 53 من عمر المباراة.

مان سيتي في الصدارة 

وقبل مواجهة وولفرهامبتون، يتواجد مانشستر سيتي في المركز الأول برصيد 18 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي ليفربول صاحب المركز الثاني.

وفي وقت سابق، علق المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مان سيتي على إقصاء فريقه من بطولة كأس الرابطة على يد نيوكاسل يونايتد.

وقال جوارديولا لشبكة Sky Sports: “لا أستهدف التتويج بالرباعية.. نحن سعداء للغاية بالثلاثية.. أهنئ فريق نيوكاسل لقد كانوا جيدين للغاية.. علينا توجيه التهنئة لهم والإشادة بهم”.

مان سيتي ضد وولفرهامبتون - 3
سيتي ضد وولفرهامبتون

تعليق جوارديولا 

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: “لعبنا مباراة جيدة، لكنهم زادوا الضغط بعد الاستراحة وكانوا أكثر فاعلية وسجلوا هدفًا، الموسم الماضي خرجنا أمام ساوثهامبتون ولم نظهر بشكل جيد على خلاف مواجهة نيوكاسل”.

وبعد خسارة مانشستر سيتي أمس، تُعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يودع فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بشكل مبكر، بعد آخر مرة توج فيها باللقب في عام 2021.

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