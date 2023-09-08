موقع المركز الوطني للأرصاد مغلق للصيانة

نوه المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الجمعة، بإغلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز؛ نظرًا لأعمال الصيانة الدورية المجدولة.

وقال مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “نحيطكم علمًا بأن الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز مغلق لخضوعه للصيانة الدورية المجدولة”.

ولفت مركز الأرصاد إلى إغلاق الموقع من الساعة الـ 11 مساء اليوم وحتى الساعة الـ 1 صباحًا.

المركز الوطني للأرصاد

ويهتم المركز الوطني للأرصاد بمراقبة الظواهر الجوية وإصدار التوقعات لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات من خلال منظومة تقنية وعملية متكاملة وفقًا للمعايير الدولية في مجال الأرصاد والعمل على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة، وكذلك ترشيد استخدامها من منطلق توفير الاحتياجات الفعلية لحماية الأجيال الحالية.