وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار المنتخب السعودي يخسر ودية كوستاريكا في مباراة مانشيني الأولى اعتقال مصرية هاربة من 103 سنوات سجن وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS الأمريكي المحاصر بكهف تركي: أنا حي مركز الأزمات بمكة: تجنبوا السيول ومناطق تجمعات المياه علي البليهي يقلص الفارق لـ المنتخب السعودي مضاربة بأحد مقاهي الرياض وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع موقع المركز الوطني للأرصاد مغلق للصيانة
نوه المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الجمعة، بإغلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز؛ نظرًا لأعمال الصيانة الدورية المجدولة.
وقال مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “نحيطكم علمًا بأن الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز مغلق لخضوعه للصيانة الدورية المجدولة”.
ولفت مركز الأرصاد إلى إغلاق الموقع من الساعة الـ 11 مساء اليوم وحتى الساعة الـ 1 صباحًا.
ويهتم المركز الوطني للأرصاد بمراقبة الظواهر الجوية وإصدار التوقعات لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات من خلال منظومة تقنية وعملية متكاملة وفقًا للمعايير الدولية في مجال الأرصاد والعمل على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة، وكذلك ترشيد استخدامها من منطلق توفير الاحتياجات الفعلية لحماية الأجيال الحالية.