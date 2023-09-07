ميادة الحناوي تطل على جمهور جدة في ليلة من الزمن الجميل

أعلنت منصة عيشها، التابعة للهيئة العامة للترفيه، عن تنظيم حفل بعنوان ليلة من الزمن الجميل، يوم 14 سبتمبر على مسرح بنش مارك، تجمع أعذب الأصوات.

ومن المقرر أن يحيي حفل ليلة من الزمن الجميل الفنانة ميادة الحناوي وعفاف راضي، والفنان محمد ثروت.

ولفتت منصة عيشها إلى أن التذاكر متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمنصة.

فعاليات متنوعة

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن أبرز فعالياتها وأنشطتها الترفيهية عبر منصة عيشها، والتي تعكس توجه السعودية الجديد المفعم بالحيوية وحب الحياة لإحداث نقلة نوعية في المجتمع والاقتصاد السعودي.

منصة عيشها

الشعار المرفوع لمنصة عيشها يعبر بأبسط طريقة عن ما تشهده السعودية من مواسم الترفيه خصوصًا في فعاليات الرياض وليالي الرياض، فشعار المنصة Enjoy Saudi؛ أي اقضِ أجمل الأوقات في السعودية.

لذلك أطلقت منصة عيشها المنبثقة عن هيئة الترفيه لتكون حاضنة لصناعة الترفيه والتخطيط لمواسم ومهرجانات السعودية في كافة مناطق السعودية.