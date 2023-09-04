ناصر الدوسري باقٍ مع الهلال حتى 2027

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أعلن نادي الهلال أمس الأحد عن تجديد عقد مدافعه ناصر الدوسري حتى عام 2027، وذلك قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية السعودية الخميس المقبل.
ونشر حساب الهلال عبر منصة “إكس” صورًا من تجديد عقد الهلال للاعب الدوسري لمدة 4 سنوات مقبلة.
ويلعب الدوسري مع الفريق الكروي الأول بنادي الهلال منذ عام 2017 وفاز بدوري أبطال آسيا عام 2021 والدوري السعودي للمحترفين موسم 2021/ 2022 مع أزرق الرياض.