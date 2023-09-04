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ناصر الدوسري باقٍ مع الهلال حتى 2027

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
ناصر الدوسري باقٍ مع الهلال حتى 2027
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الهلال أمس الأحد عن تجديد عقد مدافعه ناصر الدوسري حتى عام 2027، وذلك قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية السعودية الخميس المقبل.

ناصر هلالي لـ 4 سنوات

ونشر حساب الهلال عبر منصة “إكس” صورًا من تجديد عقد الهلال للاعب الدوسري لمدة 4 سنوات مقبلة.

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ناصر الدوسري - 2 - الهلال

ويلعب الدوسري مع الفريق الكروي الأول بنادي الهلال منذ عام 2017 وفاز بدوري أبطال آسيا عام 2021 والدوري السعودي للمحترفين موسم 2021/ 2022 مع أزرق الرياض.

ناصر الدوسري - 1 - الهلال

 

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