ناصر الدوسري باقٍ مع الهلال حتى 2027

أعلن نادي الهلال أمس الأحد عن تجديد عقد مدافعه ناصر الدوسري حتى عام 2027، وذلك قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية السعودية الخميس المقبل.

ناصر هلالي لـ 4 سنوات

ونشر حساب الهلال عبر منصة “إكس” صورًا من تجديد عقد الهلال للاعب الدوسري لمدة 4 سنوات مقبلة.

ويلعب الدوسري مع الفريق الكروي الأول بنادي الهلال منذ عام 2017 وفاز بدوري أبطال آسيا عام 2021 والدوري السعودي للمحترفين موسم 2021/ 2022 مع أزرق الرياض.