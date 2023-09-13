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لرفع كفاءة التكييف في استهلاك الطاقة

نصائح لاختيار سعات تبريد مناسبة لحجم الغرفة

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٠ مساءً
نصائح لاختيار سعات تبريد مناسبة لحجم الغرفة
المواطن - واس

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أبرزت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى”، عدة نصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة.

قبل شراء أجهزة التكييف

وجاءت النصائح عبر مجموعتين، الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف وتتمثل في:
1- اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة.
2- التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة.
3- كلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة (المستوى الأخضر)؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء.

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بعد الشراء

أما المجموعة الثانية، فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في:

1- تثبيت درجة حرارة المكيف على ( 24 درجة مئوية ) كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح.
2- إطفاء المكيف عند مغادرة المكان.
3- تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين.
4- إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.
5- الصيانة الدورية لجهاز التكييف مرة واحد في العام على الأقل.

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