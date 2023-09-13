نصائح لاختيار سعات تبريد مناسبة لحجم الغرفة

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أبرزت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى”، عدة نصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة.
وجاءت النصائح عبر مجموعتين، الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف وتتمثل في:
1- اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة.
2- التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة.
3- كلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة (المستوى الأخضر)؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء.
أما المجموعة الثانية، فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في:
1- تثبيت درجة حرارة المكيف على ( 24 درجة مئوية ) كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح.
2- إطفاء المكيف عند مغادرة المكان.
3- تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين.
4- إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.
5- الصيانة الدورية لجهاز التكييف مرة واحد في العام على الأقل.