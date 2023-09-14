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لا تورط نفسك

نصيحة هامة قبل التقديم على تمويل عقاري

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٠ مساءً
نصيحة هامة قبل التقديم على تمويل عقاري
المواطن - فريق التحرير

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وجه المستشار العقاري مطر الشمري نصيحة للمواطنين الراغبين في أخذ تمويل عقاري.

لا تجلد راتبك

وقال الشمري في مقطع فيديو بحسابه بمنصة إكس: “نصيحتي لا تجلد راتبك وتبالغ في مبلغ التمويل وقيمة العقار وخاصة إذا كان راتبك أقل من 15 ألف ريال وليس لديك دخل إضافي”.

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وتابع الشمري: “دائما ضع بين عيونك مصروفك ومصروف أبنائك وأن يعيشوا حياة كريمة فالأولاد كلما يكبرون كلما زاد مصروفهم”.

وأضاف الشمري: “اشتر حسب إمكانياتك وقدرتك المالية وابحث عن العقار المناسب لذلك وليس العقار الذي يكون على حسب ما يقولون الناس أو الرغبة”.

واختتم بقوله: “لا تورط نفسك في أقساط والتزامات عالية وبعدين تبحث عن الحلول، إعادة التمويل وإعادة جدولة ونقل مديونية واحذر من نصايح أصحاب المصالح”.

البورصة العقارية

يذكر أن وزارة العدل، أعلنت عن إطلاق تطبيق البورصة العقارية على متجري أبل ستور،  وجوجل بلاي، وذلك بالتزامن مع تدشين وزير العدل الدكتور وليد بن محمد  الصمعاني، البورصة العقارية رسميًا.

وأوضحت وزارة العدل، أن تطبيق البورصة العقارية، يأتي ضمن قنواتها الرقمية، التي تقدم  الخدمات العدلية للمستفيدين، عبر إجراءات إلكترونية ميسرة على مدار الساعة،  ما يختصر الوقت والجهد عليهم.

وبيّنت الوزارة، أن التطبيق يتيح تداول  العقارات بيعًا وشراءً، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، كما يتيح أيضًا  خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية؛ ما  يعزز المرونة والشفافية في القطاع.

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