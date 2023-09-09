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تقام الجمعة القادمة في الطائف

نفاد تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٨ مساءً
نفاد تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري
المواطن - محمد سمعه

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نفدت تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في بطولة كأس السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة في مدينة الطائف.

تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

وتم حجز التذاكر سريعًا مما أثار غضب فئات عريضة من جماهير الفريقين التي شعرت بخيبة أمل بسبب عدم قدرتها على شراء التذاكر وحضور المباراة.

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وستقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية يوم الجمعة القادمة.

جدير بالذكر أن الأهلي المصري فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا في يونيو الماضي على حساب الوداد البيضاوي المغربي بينما تُوج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفيدرالية.

تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

أسعار التذاكر

وكانت اللجنة المنظمة كشفت عن أسعار تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة حيث تراوحت من 15 ريالًا إلى 20 ريالًا سعوديًا، أما سعر التذكرة الذهبية فيصل إلى 500 ريال وسعر تذكرة VIP يصل إلى 1000 ريال.

يذكر أن الأهلي المصري يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل في جدة.

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو لأبرز لقطات وأهداف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في مونديال الأندية.

وعلق على مقطع الفيديو، قائلًا: “الأهلي من أكثر الأندية المتمرسة في كأس العالم للأندية.. القرعة جعلته أمام بداية مُشتعلة محتملة”، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي أكدت صعوبة مباراته ضد الاتحاد في حالة تأهله.

وسيبدأ الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية 2023، يوم 15 ديسمبر المقبل، بمواجهة المتأهل من المباراة الافتتاحية التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي.

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