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البداية كانت من مباراة الهلال والاتحاد أمس

نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة الأولى

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة الأولى
المواطن - محمد سمعه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لإحدى القنوات الإيرانية وهي تنقل مباريات دوري روشن السعودي لأول مرة، حيث كانت البداية من مباراة الهلال والاتحاد أمس في الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

البداية من الكلاسيكو

ونقلت قناة Footballi . net الإيرانية فعاليات مباراة الهلال والاتحاد المثيرة التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة 4-3.

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ويشهد الموسم الرياضي الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، بث المباريات عبر العديد من القنوات العالمية، وفي مقدمتها؛ قناة CANAL+ الفرنسية، التي أعلنت عن فوزها بحقوق نقل البطولة لمدة موسمين داخل البلاد، بعد انتقال كريم بنزيما للاتحاد.

بنزيما - الهلال والاتحاد - 2

القنوات الناقلة لـ مباريات دوري روشن عالميًا

وأعلنت منصة DAZN، عن حصولها بشكل رسمي عن حقوق بث المباريات لمدة عامين في كل من؛ بريطانيا، إيرلندا، ألمانيا، النمسا، بلجيكا وكندا، كما حصلت قناة MAX SPORT البلغارية على حقوق إذاعة بعض المواجهات لموسمين.

وحصلت قناة SUPER SPORT الألبانية، على حقوق بث مباريات الدوري السعودي لموسمين داخل البلاد، وذلك بعدما نقلت منافسات الدور الثاني من الموسم الماضي، حيث ستذيع لقاء أو اثنين في كل جولة.

ونجحت قناة LA 7 الإيطالية في الحصول على حقوق بث بعض مباريات الدوري السعودي، واستمرت قناة SPORT TV البرتغالي في نقل 3 مواجهات في كل جولة، حيث إنها تُعد من أوائل القنوات التي نقلت المسابقة بعد انضمام كريستيانو رونالدو للنصر.

وستقوم قناة BAND SPORTS البرازيلية بنقل منافسات الدوري السعودي لموسم، بجانب منصة CANAL GOAT التي ستنقل بعض المباريات في كل جولة عبر اليوتيوب، وستنقل قناة Prima Sport البطولة في رومانيا.

وكشفت قناة COSMOTE اليونانية عن بث المباريات لموسم واحد، فيما حصلت منصة ماركا الإلكترونية، على حقوق البث في إسبانيا على المستوى الرقمي، وسيتم إذاعة البطولة في تركيا عبر قناة TV8,5، وفي المكسيك عبر Azteca، وستنقل SPORT DIGTAL المباريات في ألمانيا.

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