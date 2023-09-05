نمو سجلات الفنون والترفيه في عسير 69 %

كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات المصدرة لقطاع الفنون والترفيه والتسلية في منطقة عسير 69% خلال النصف الأول 2023م، حيث بلغ عدد السجلات المصدرة للقطاع 120 سجلًا تجاريًا، مقارنة بـ 71 سجلًا تجاريًا مصدرًا في النصف الأول 2022م، فيما بلغ إجمالي السجلات القائمة لقطاع الفنون والترفيه والتسلية في منطقة عسير 611 سجلًا تجاريًا.

أنشطة قطاع الترفيه

وتشمل أنشطة قطاع الترفيه والفنون والتسلية: الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه، وأنشطة المتاحف والمباني التاريخية، وأنشطة حدائق النباتات والحيوانات والمحميات الطبيعية، وأنشطة مدن التسلية ومدن الألعاب، وأنشطة النوادي الرياضية.

ويعد قطاع الفنون والترفيه والتسلية أحد القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030، وبرنامج تحسين جودة الحياة الذي اعتنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة وخلق الفرص الوظيفية وتنويع النشاط الاقتصادي.