نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023 إنفانتينو: بدأنا مرحلة استضافة السعودية للبطولات الكبرى نمو سجلات الفنون والترفيه في عسير 69 % صندوق التنمية الزراعية يطلق منتج تمويل المزارع الريفية المرئي والمسموع: فعلوا الرقابة الأبوية في الأجهزة الإعلامية ومنصات الألعاب ياسر المسحل: نأمل تقديم نسخة استثنائية من مونديال الأندية الصين تعرض الوساطة لحل أزمة النيجر إنقاذ حياة مقيم تعرض لكسر الجمجمة ونزيف بالدماغ جامعة الإمام عبدالرحمن تدشن وتحدّث نظام مراسلات بلس مايكروسوفت تتخلص من برنامج “ووردباد” نهائياً
كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات المصدرة لقطاع الفنون والترفيه والتسلية في منطقة عسير 69% خلال النصف الأول 2023م، حيث بلغ عدد السجلات المصدرة للقطاع 120 سجلًا تجاريًا، مقارنة بـ 71 سجلًا تجاريًا مصدرًا في النصف الأول 2022م، فيما بلغ إجمالي السجلات القائمة لقطاع الفنون والترفيه والتسلية في منطقة عسير 611 سجلًا تجاريًا.
وتشمل أنشطة قطاع الترفيه والفنون والتسلية: الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه، وأنشطة المتاحف والمباني التاريخية، وأنشطة حدائق النباتات والحيوانات والمحميات الطبيعية، وأنشطة مدن التسلية ومدن الألعاب، وأنشطة النوادي الرياضية.
ويعد قطاع الفنون والترفيه والتسلية أحد القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030، وبرنامج تحسين جودة الحياة الذي اعتنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة وخلق الفرص الوظيفية وتنويع النشاط الاقتصادي.