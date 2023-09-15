نيمار يصنع هدفين في مشاركته الأولى مع الهلال

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تألق النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في مباراته الأولى مع الهلال ضد نادي الرياض، وذلك بعد أن صنع هدفين من أصل 6 أهداف لأزرق الرياض في مباراة اليوم في الجولة السادسة من دوري روشن.
وصنع النجم البرازيلي الهدف الثالث للاعب ناصر الدوسري في الدقيقة الـ 68 ثم صنع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق الهدف الرابع لمواطنه مالكوم في الدقيقة الـ 83.
وفي المباراة، سجل أزرق الرياض هدفين عبر كل من الصربي ألكسندر ميتروفيتش وياسر الشهراني في الدقيقتين الـ 30 والـ 45.
وفي الشوط الثاني، سجل أزرق الرياض 4 أهداف عبر ناصر الدوسري هدفًا في الدقيقة الـ 68 ومالكوم هدفًا في 83 وسالم الدوسري هدفين في الدقيقتين الـ 87 والـ 95.
وقلص الرياض، الفارق عبر اللاعب علي الزقعان في الدقيقة الـ 96.
وبعد الفوز، أصبح رصيد أزرق الرياض 16 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط في المركز الـ 16.
بعد لمسة ساحرة من نيمار.. ناصر الدوسري يضيف الهدف الثالث للهلال⚽️#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الرياض | #SSC pic.twitter.com/oHwKWB5R3s
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 15, 2023
مالكوم يضيف الهدف الرابع بعد تمريرة من النجم البرازيلي #نيمار⚽️#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الرياض | #SSC pic.twitter.com/x3J43bCfep
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 15, 2023