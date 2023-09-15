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نيمار يصنع هدفين في مشاركته الأولى مع الهلال

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ مساءً
نيمار يصنع هدفين في مشاركته الأولى مع الهلال
المواطن - فريق التحرير

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تألق النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في مباراته الأولى مع الهلال ضد نادي الرياض، وذلك بعد أن صنع هدفين من أصل 6 أهداف لأزرق الرياض في مباراة اليوم في الجولة السادسة من دوري روشن.

نيمار صنع هدفين في ظهوره الأول

وصنع النجم البرازيلي الهدف الثالث للاعب ناصر الدوسري في الدقيقة الـ 68 ثم صنع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق الهدف الرابع لمواطنه مالكوم في الدقيقة الـ 83.

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وفي المباراة، سجل أزرق الرياض هدفين عبر كل من الصربي ألكسندر ميتروفيتش وياسر الشهراني في الدقيقتين الـ 30 والـ 45.

نيمار وسافيتش - الهلال والرياض

وفي الشوط الثاني، سجل أزرق الرياض 4 أهداف عبر ناصر الدوسري هدفًا في الدقيقة الـ 68 ومالكوم هدفًا في 83 وسالم الدوسري هدفين في الدقيقتين الـ 87 والـ 95.

وقلص الرياض، الفارق عبر اللاعب علي الزقعان في الدقيقة الـ 96.

وبعد الفوز، أصبح رصيد أزرق الرياض 16 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط في المركز الـ 16.

 

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