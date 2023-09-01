نيمار يُغادر السعودية قبل الكلاسيكو

غادر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي نيمار، العاصمة الرياض، تمهيدًا للانضمام إلى المنتخب البرازيلي.

نيمار ينضم للمنتخب البرازيلي

وذكر الإعلامي عبدالله الحنيان عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “غادر، قبل قليل، الرياض، النجم البرازيلي نيمار إلى العاصمة الفرنسية باريس، رفقة عائلته، في طريقه للالتحاق بمعسكر منتخب بلاده”.

ويخوض المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم مباراتين خلال فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر، حيث سيواجه بوليفيا والبيرو ضمن الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، قد استبعد نيمار من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة الكلاسيكو اليوم ضد الاتحاد، بسبب عدم جاهزيته الكاملة.

كلاسيكو الهلال ضد الاتحاد

على الجانب الآخر، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، ويحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وقبل الكلاسيكو اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الأهلي، فيما يقع الهلال في المركز الثالث بـ10 نقاط.