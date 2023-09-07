لقطات لصفع رئيس شركة طيران أمريكية بفطيرة على وجهه طريقة إضافة ساعات العمل التطوعي للطلاب في مسارات الثانوية لحظة سقوط مصعد بداخله 5 إندونيسيين من علو مرتفع هبوط تدريجي لدرجات الحرارة والرطوبة في السعودية البريطانيون يشهدون أسوأ انخفاض في المعيشة منذ خمسينيات القرن الماضي 3 خطوات للإبلاغ عن السيارة المسروقة عبر أبشر الأرصاد: موجة حارة على مكة المكرمة غدًا مواطن غاضب من ترك القطط أمام محله لإبراء الذمة القضاء الفرنسي يحظر العباءة في المدارس تعاطي الحشيش وراء ارتفاع حوادث السيارات بكندا
أعلن الباحث في الطقس والفلك د. خالد الزعاق، عن بدء مرحلة الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة والرطوبة في السعودية.
وقال الزعاق خلال منشور عبر منصة إكس: دخلنا في مرحلة الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة والرطوبة، مضيفًا: بعد عشرين ليلة يتساوى الزمان وتعتدل الأجواء.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية بدءًا من السبت وحتى الأربعاء المقبل.
وقال مركز الأرصاد في إنفوجراف صادر عنه: إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة من يوم السبت وحتى الأربعاء المقبل.
ويصاحب هذه الحالة المطرية على تلك المناطق رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، مع جريان للسيول، وتساقط للبرد.