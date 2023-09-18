هدايا خاصة من برسبوليس لـ رونالدو وساديو ماني

قدم نادي برسبوليس الإيراني، هدايا خاصة لثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو السنغالي ساديو ماني.

برسبوليس يُرحب برونالدو وماني

ونشر حساب نادي برسبوليس الإيراني الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا من وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى طهران، اليوم الاثنين، وسط استقبال رسمي كبير، للترحيب بنجوم العالمي.

وقدم رئيس نادي برسبوليس، هدية خاصة إلى كريستيانو رونالدو عبارة عن سجادة إيراني أصلي مصنوعة من حرير يدويًا، وأبدى النجم البرتغالي إعجابه به، والتقطوا صورًا تذكارية.

كما قام رئيس النادي بإهداء النجم السنغالي ساديو ماني، سجادة أخرى مماثلة، وتحمل اسمه أيضًا، وذلك كنوع من التقدير والترحيب بنجمي نادي النصر.

مباراة برسبوليس ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برسبوليس ضد النصر، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “آزادي”، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأسفرت قرعة النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المجموعة الخامسة، التي تضم كلاً من؛ برسبوليس الإيراني، الدحيل القطري والاستقلال الطاجيكي.