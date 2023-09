هدوء حذر وسط انطلاق محادثات بشأن إعادة دمج قره باغ مع أذربيجان

قالت أذربيجان: إنها أوقفت عملها العسكري في منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية بعد موافقة القوات الانفصالية الأرمنية على وقف إطلاق النار، فيما تطالب أذربيجان بالسيطرة الكاملة على منطقة قره باغ مع موافقة القوات الأرمينية على نزع سلاحها.

وأعلنت أذربيجان سيطرتها الكاملة على منطقة ناغورنو قرة باغ الانفصالية، أمس الأربعاء، بعد أن وافقت القوات الأرمنية المحلية على إلقاء أسلحتها في أعقاب اندلاع القتال الأخير في الصراع الانفصالي المستمر منذ عقود.

وأعلنت السلطات في المنطقة العرقية الأرمنية، التي تدير شؤونها دون اعتراف دولي منذ اندلاع القتال في أوائل التسعينيات، أن قوات الدفاع الذاتي المحلية سيتم نزع سلاحها وتسريحها بموجب وقف إطلاق النار بوساطة روسية. وقالوا أيضًا: إن ممثلي المنطقة سيبدأون اليوم الخميس محادثات مع حكومة باكو بشأن إعادة دمج ناغورنو قره باغ في أذربيجان.

Azerbaijan said it has stopped its military action in the breakaway region of Nagorno-Karabakh after Armenian separatist forces there agreed to a ceasefire https://t.co/AaWwxz8LzR pic.twitter.com/yXrqhtHRd9

