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لتعلم القراءة والكتابة

هندية تذهب للمدرسة لأول مرة في حياتها بعمر 92 عامًا

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ صباحاً
هندية تذهب للمدرسة لأول مرة في حياتها بعمر 92 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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ذكرت وسائل إعلامية ومسؤولون هنديون، أن جدّة هندية تبلغ 92 عامًا تعلّمت القراءة والكتابة بعد ذهابها إلى المدرسة لأول مرة في حياتها، في قصة تلهم آخرين ليحذوا حذوها.

تعلم القراءة والكتابة

وبحسب وسائل الإعلام الهندية، ولطالما راود سليمة خان، المولودة في حدود عام 1931 والتي تزوجت في سن الرابعة عشرة، أي قبل عامين من نهاية الحكم الاستعماري البريطاني في الهند، حلم في تعلم القراءة والكتابة.

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وذكرت خان، المتحدرة من بولاندشهر في ولاية أوتار براديش في شمال البلاد، أنه لم تكن هناك مدارس في قريتها عندما كانت فتاة.

وقبل ستة أشهر، بدأت الدراسة جنبًا إلى جنب مع تلاميذ يصغرونها بثمانية عقود، وكانت تتوجه إلى المدرسة برفقة زوجة حفيدها.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إنديا عنها قولها: اعتاد أحفادي على خداعي لكي يأخذوا منّي أموالًا إضافية لأني لم أكن أجيد عد الأوراق النقدية، لكنّ تلك الأيام ولّت.

ويبلغ معدل إجادة القراءة والكتابة في الهند حوالي 73 بالمائة، بحسب مسح أجري عام 2011.

السعي وراء المعرفة

وذكرت مسؤولة التعليم المحلية لاكشمي باندي لوكالة فرانس برس أن قصتها تعزز الاعتقاد بأن السعي وراء المعرفة لا سنّ له.

وأردفت باندي أن متطوعي مبادرة تعليمية حكومية حددوا خان كطالبة محتملة وشجعوها على الذهاب إلى المدرسة.

ولفتت مديرة المدرسة براتيبها شارما إلى أن المعلمين كانوا في البداية مترددين بشأن الشروع في تدريس خان، لكن شغفها بالدراسة أقنعهم.

وذكرت شارما لصحيفة تايمز أوف إنديا، لم تكن لدينا الشجاعة لرفضها.

وتابعت شارما للصحيفة إنه منذ أن ذهبت إلى المدرسة، بدأت 25 امرأة من قريتها بدروس محو الأمية، بما في ذلك زوجتا ابنيها.

وأدرجت موسوعة غينيس للأرقام القياسية الراحل كيماني نغانغا ماروج من كينيا كأكبر شخص سنًّا يكمل دراسته الابتدائية، إذ التحق بالمدرسة الابتدائية في عام 2004 عندما كان عمره 84 عامًا.

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