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 لأنظمة اتصال المركبة بالأشياء (V2X)

هيئة الاتصالات تطلق خطة استخدام النطاق الترددي 5.9 جيجاهرتز

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
هيئة الاتصالات تطلق خطة استخدام النطاق الترددي 5.9 جيجاهرتز
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية, خطة استخدام النطاق الترددي (5.9) جيجاهرتز لأنظمة اتصال المركبة بالأشياء (V2X)، حيث تعنى الخطة بتحديــد توجــه الهيئــة فــي توفيــر التــرددات لهذه الأنظمة فــي المملكــة، وذلك بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في أنظمة النقل الذكي، وتمكين المركبات ذاتية القيادة مستقبلا، كما ستسهم هذه الأنظمة في تحسين جودة الحياة في المملكة عبر رفع مستوى السلامة على الطرق ، وتوفيـر البيانـات الإرشـادية لقائـدي المركبـات.

أهم ما تضمنته الخطة

وبينت الهيئة أن الخطة تتضمن دراسة التطبيقات وأنواع اتصالات المركبة بالأشياء (V2X)، وأبرز التطورات لهذه التطبيقات، إضافة إلى دراسة الممارسات التنظيمية للدول، ونتائج تحليل مرئيات العموم، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تمكين أحدث التقنيات لهذه الأنظمة وهي اتصال المركبة بالأشياء عبر الشبكات الخلوية (C-V2X) لعدة أســـباب، من أهمها؛ حالات الاســـتخدام المتقدمة التي توفرها التقنية وتكاملها مع شـــبكات الجيل الرابع والجيل الخامس التي يمكن استغلالها في هذه الأنظمـــة.

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وتأتي الخطة استكمالاً لتنفيذ خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021 – 2023، وامتداداً للإستراتيجية الوطنية للطيف الترددي 2025، وذلك في إطار سعي الهيئة لتحقيق مستقبل مزدهر وآمن بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

 

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