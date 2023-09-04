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يستعد للرحيل عن الوحدة الإماراتي

وجهة جواو بيدرو بعد رفض الأهلي المصري ضمه

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
وجهة جواو بيدرو بعد رفض الأهلي المصري ضمه
المواطن - فريق التحرير

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أصبح اللاعب البرازيلي جواو بيدرو قريبًا من مغادرة نادي الوحدة الإماراتي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقارير فإن نادي التعاون السعودي سيتعاقد مع بيدرو صاحب الـ 30 عامًا وذلك بعدما رفض الأهلي المصري ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وسينتهي عقد بيدرو مع الوحدة بنهاية موسم 2023/2024، حيث انضم لنادي الوحدة في عام 2021 قادمًا من فريق الظفرة الإماراتي.

سبب رفض الأهلي ضم جواو بيدرو

وكان المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، رفض التعاقد مع بيدرو بسبب رفضه تحمل الضغوطات في الأهلي بجانب عامل السن.

وشارك بيدرو مع أندية بني ياس والوحدة والظفرة في الإمارات، في 129 مباراة سجل خلالهم 78 هدفًا.

وسبق لـ جواو بيدرو اللعب في السعودية مع نادي الفتح وكان ذلك خلال الفترة من 2017 إلى 2019.

جواو بيدرو - الوحدة

التعاونيون يودعون تاوامبا

ويسعى التعاون للتعاقد مع مهاجم بديل للاعب الكاميروني لياندر تاوامبا الذي رحل عن صفوف سكري القصيم منضمًا لنادي الأخدود.

وخاض تاوامبا صاحب الـ33 عامًا، 5 مواسم مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وشارك معه في 158 مباراة، ونجح في تسجيل 82 هدفًا، ليكون الهداف التاريخي لسكري القصيم، كما قدم 20 تمريرة حاسمة.

وكانت جماهير نادي التعاون ودعت اللاعب تاوامبا قبل مباراة الوحدة أول أمس السبت في دوري روشن السعودي.

بيدرو

 

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