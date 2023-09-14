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سجن مؤسس عملة وان كوين 20 عامًا Icon وزير الداخلية: بجهود رجال الأمن المخلصين لن ينجو أحد كائنًا من كان Icon القبض على مواطنَين يعملان في أحد القطاعات الأمنية و3 إثيوبيين روجوا المخدرات Icon نيابة عن الملك سلمان.. فيصل بن فرحان يشارك في قمة مجموعة الـ77 + الصين Icon أزمة الرواتب تمنع برشلونة من قيد بديل ليفاندوفسكي Icon تقرير مرتقب من ناسا حول الأجسام الطائرة المجهولة Icon أمهات يحذرن من حلوى شهيرة تسد أمعاء الأطفال Icon خسارة الأخدود ضد الاتحاد والعميد في الصدارة مؤقتًا Icon السعودية الدولة الوحيدة بين مجموعة العشرين المتفردة باحتواء التضخم Icon طفلة تخنق نجل التيك توكر ياسمين تأثرًا بالألعاب الإلكترونية Icon

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القبض على 5 مروجين للمخدرات

وزير الداخلية: بجهود رجال الأمن المخلصين لن ينجو أحد كائنًا من كان

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ مساءً
وزير الداخلية: بجهود رجال الأمن المخلصين لن ينجو أحد كائنًا من كان
المواطن - فريق التحرير

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أشاد وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بجهود رجال الأمن المخلصين في القبض على 5 مروجين، هم 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومواطنان يعملان في أحد القطاعات الأمنية، مؤكدًا أنه لن ينجو أحد كائنًا من كان.

القبض على مروجين

وصرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأن الجهة المختصة بالوزارة تمكنت، اليوم الخميس 29/ 2/ 1445هـ الموافق 14/ 9/ 2023م، من القبض على (5) مروجين، (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومواطنان يعملان في أحد القطاعات الأمنية، وهما الرقيب أول فيصل عبدالسلام عصر، والرقيب سلطان هادي القحطاني، اتخذوا (3) أحياء بمدينة الرياض وكرًا لترويج المخدرات، وضبط بحوزتهم (74.6) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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أمن واستقرار البلاد

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك تؤكد أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لما يحيكونه من مخططات إجرامية لاستهداف أمنها وشبابها بتهريب المخدرات إلى أراضيها وترويجها فيها.

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