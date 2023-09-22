ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس جبل الرحمة وخاصرة عين زبيدة يتوشحان بالأخضر تكريم مواطنة أنقذت أسرة تعرضت لحادث مروع بالجوف وزير الرياضة يوجه بالتحقيق بعد تغير لون جزء من أرضية ملعب عبدالله الفيصل 13 حالة يحظر فيها استخدام علم السعودية أردنية تهزم السرطان وتضع مولودها الثاني الشباب يواصل نتائجه الإيجابية برباعية في الحزم 43 ألف نازح بسبب فيضانات ليبيا حساب المواطن: لا تفصحوا عن دخل التأهيل الشامل الاتحاد إلى صدارة دوري روشن بثنائية في الفتح
كشف رجاء الله السلمي، المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة، عن توجيه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بالتحقيق بعد تغير لون جزء من أرضية ملعب عبدالله الفيصل في جدة قبيل انطلاق مباراة الاتحاد والفتح اليوم في الجولة السابعة من دوري روشن.
وقال السلمي عبر حسابه في منصة “إكس”: “إشارة إلى ما لوحظ من تغير لون جزء من أرضية ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، فقد وجه سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالتحقيق في ذلك بشكل عاجل، ورفع تقرير مفصّل عن الأسباب خلال 24 ساعة”.
وكانت المباراة انتهت بفوز الاتحاد على الفتح بنتيجة 2/ 1 ليصعد العميد لـ صدارة دوري روشن.