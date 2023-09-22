وزير الرياضة يوجه بالتحقيق بعد تغير لون جزء من أرضية ملعب عبدالله الفيصل

كشف رجاء الله السلمي، المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة، عن توجيه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بالتحقيق بعد تغير لون جزء من أرضية ملعب عبدالله الفيصل في جدة قبيل انطلاق مباراة الاتحاد والفتح اليوم في الجولة السابعة من دوري روشن.

ملعب عبدالله الفيصل

وقال السلمي عبر حسابه في منصة “إكس”: “إشارة إلى ما لوحظ من تغير لون جزء من أرضية ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، فقد وجه سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالتحقيق في ذلك بشكل عاجل، ورفع تقرير مفصّل عن الأسباب خلال 24 ساعة”.

وكانت المباراة انتهت بفوز الاتحاد على الفتح بنتيجة 2/ 1 ليصعد العميد لـ صدارة دوري روشن.