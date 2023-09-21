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الأرقام ستتضاعف في العامين المقبلين

وزير السياحة لـ Fox News: نستهدف 150 مليون سائح سنويًّا بحلول عام 2030

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
وزير السياحة لـ Fox News: نستهدف 150 مليون سائح سنويًّا بحلول عام 2030
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، زيادة مستهدفات رؤية 2030 من 100 مليون سائح إلى 150 مليون سائح سنويًّا بحلول عام 2030، مؤكدًا أن السياحة السعودية من أهم أعمدة رؤية 2030.

150 مليون زيارة محلية ودولية

وصرح الوزير أحمد الخطيب، خلال مقابلة مع قناة Fox News التي ستبث الخميس: “نحن نشهد تحولات في القطاع السياحي، وسنتضاعف في العامين المقبلين”، وأضاف: “لقد راجعنا أهدافنا التي تصل إلى 150 مليون زيارة محلية ودولية منها 70 زيارة دولية، وذلك قبل افتتاح مشروع البحر الأحمر ونيوم”.

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التقى مذيع فوكس نيوز بريت باير، بوزراء السياحة والاقتصاد والطاقة والرياضة السعوديين لاستكشاف كيف تعمل رؤية المملكة 2030 للإصلاح الاجتماعي وأجندة التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على إنتاج النفط والتوسع في صناعات جديدة بالكامل.

رؤية 2030

وقال فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، لباير في مقطع فيديو بشأن رؤية 2030: “علينا أن نكون أذكياء، وجاهزين، إننا بحاجة إلى تحويل المستحيل لواقع”. وأضاف: “تدور رؤية 2030 حول إطلاق الإمكانات. هذا هو الهدف الرئيسي لرؤية 2030. إنه مخطط للمكان الذي نريد أن نكون فيه وكيف سنصل إلى هناك، من خلال معالجة التحديات والمخاطر الاقتصادية طويلة المدى”.

وأكد فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، أن رؤية 2030 تتمحور أيضًا حول خلق فرص للشباب السعودي للدراسة والعمل في مجموعة من الصناعات الإبداعية الجديدة وعالية التقنية واستكشاف ريادة الأعمال.

الشباب السعودي

وقال الإبراهيم: “إن الشباب السعودي يرسمون صورًا لم نتخيل أبدًا أنها يمكن أن تكون ممكنة منذ أكثر من سبع سنوات. إذن، هذه مجرد البداية. نحن على وشك رؤية المزيد من الإمكانات التي يتم إطلاقها، ونحن مصممون جدًّا على جعل هذا التحول حقيقة”.

وتحدث الإبراهيم عن رؤية ولي العهد وقيادته الرشيدة، قائلًا: “إن ولي العهد يريد أن تكون المملكة العربية السعودية لاعبًا عالميًّا، ومؤثرًا حقيقيًّا في الاقتصاد العالمي”، وتابع “أنه يريد للشعب السعودي والمقيمين في السعودية أن يعيشوا حياة أفضل وأن يكونوا قادرين على المساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي”.

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