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ضمن مشروع يستهدف إنشاء محاكم نموذجية بكافة المناطق

وزير العدل يدشّن المحكمة العامة في الخرج وفق الهوية المعيارية الحديثة

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٨ مساءً
وزير العدل يدشّن المحكمة العامة في الخرج وفق الهوية المعيارية الحديثة
المواطن - واس

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دشّن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المحكمة العامة في الخرج، بوصفها محكمة نموذجية، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، الذي يأتي ضمن مشروع يستهدف إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة.

جهود وزارة العدل

وتسعى وزارة العدل من خلال مشروع “المحكمة النموذجية”، إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات المستفيدين، وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات تطوير الأداء للمحاكم؛ بما يضمن سرعة سير العملية القضائية، وتحسين تجربة المستفيد.

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المحكمة العامة النموذجية

وهيأت الوزارة مناطق استقبال للمستفيدين، بالإضافة إلى تخصيص قسم مستقل لمكتب المصالحة وقاعات الحكم وفق الهوية المعيارية، وكذلك قاعات خاصة لتدريب العاملين بالمحكمة، كما وفرت أماكن استراحة مناسبة، وخدمات ضيافة للمستفيدين من خدمات المحكمة العامة في الخرج.
كما التقى معاليه بعدد من المستفيدين، واستمع لاستفساراتهم ومقترحاتهم.

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