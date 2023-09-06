استبدال الصمام والشريان الأورطي الصاعد لمريض سبعيني بجازان وزير سابق يعرض التبرع بكليته لصديقه: أقدمها بكل سرور محمد عبدالرحمن اتفاقي حتى 2028 الاتفاق يحسم صفقة ديماراي غراي اليوم جراحة دقيقة لاستئصال كيس ورم على المبيض 4 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم الحشيش والإمفيتامين رونالدو يتصدر تصويت أفضل لاعب بـ غرب آسيا قصة ملهمة.. حادث سيارة غيّر مجرى حياة رائد أعمال شاب أبرز أرقام رومان سايس قبل الانتقال للشباب ضبط 20 مخالفًا استغلوا الرواسب بـ 3 مناطق
في لفتة إنسانية، وصل وزير الصحة السابق الدكتور حمد المانع إلى تنومة بني شهر لزيارة صديقه ورفيق دربه الدكتور فراج بن سعد الشبيلي شيخ قبائل بني أثلة بني شهر، للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.
ووثق مقطع فيديو نشره المذيع محمد الشهري حديث المانع عن صداقته بالدكتور فراج بن سعد، ورحلة عملهما، ورغبته في التبرع بالكلى لصديقه قائلًا “يا زميلي ويا صديقي أقدمها بكل سرور”، لكن الأخير رفض ذلك.
وقال الشهري معلقًا على الفيديو “تحدث المانع بتواضع الكبار عن رحلة العمل الجميلة التي جمعتهما معًا كأطباء في مدينة الملك سعود الطبية (الشميسي سابقًا) وكيف أنه كان من أوائل المتبرعين بكليته للدكتور فراج حبًا منه وتكريمًا له لكن الدكتور فراج رفض ذلك وهذا هو ديدن العمالقة”.
وأضاف “بدورنا أبناء المحافظة نقول لمعاليه حللت أهلًا ووطأت سهلًا أيها الشامخ”.
وعلق المهندس سلمان الهشبول بالقول “الحقيقة يستحق الشيخ الدكتور فراج كل تقدير وإشادة، وكانت كلمات الدكتور المانع راقية ومعبرة عن عمق التقدير والاحترام للدكتور فراج ودائمًا أقول لا يأتي الوفاء والتقدير إلا من أهله وكذلك لمن يستحق ذلك”.
وأضاف أبو عارف “هذا نموذج من أبناء الكرام السعودية بلاد السعد والوفاء والعهد”، ولفت فهد الشهراني “الدكتور فراج آية في التواضع والاحترام للكبير والصغير وهذا فضل من الله يمن به على من يشاء”.
وأشار أبو محمد “تروح الكراسي والمناصب والمسميات ويبقى الذكر الطيب للإنسان أين ما كان”.
معالي وزير الصحة السابق الدكتور حمد المانع يصل إلى تنومة بني شهر لزيارة صديقه ورفيق دربه الدكتور فراج بن سعد الشبيلي شيخ قبائل بني أثلة بني شهر والذي كان قد تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية وشافاها الله منها ولله الحمد🤲
حيث تحدث معاليه بتواضع الكبار عن رحلة العمل الجميلة التي… pic.twitter.com/Y8XrxSoHdh
— محمد الشهري (@Alshehritv) September 5, 2023