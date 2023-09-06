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خلال زيارته له للاطمئنان عليه

وزير سابق يعرض التبرع بكليته لصديقه: أقدمها بكل سرور

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٦ مساءً
وزير سابق يعرض التبرع بكليته لصديقه: أقدمها بكل سرور
المواطن - واس

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في لفتة إنسانية، وصل وزير الصحة السابق الدكتور حمد المانع إلى تنومة بني شهر لزيارة صديقه ورفيق دربه الدكتور فراج بن سعد الشبيلي شيخ قبائل بني أثلة بني شهر، للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

ووثق مقطع فيديو نشره المذيع محمد الشهري حديث المانع عن صداقته بالدكتور فراج بن سعد، ورحلة عملهما، ورغبته في التبرع بالكلى لصديقه قائلًا “يا زميلي ويا صديقي أقدمها بكل سرور”، لكن الأخير رفض ذلك.

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تبرع بالكلية

وقال الشهري معلقًا على الفيديو “تحدث المانع بتواضع الكبار عن رحلة العمل الجميلة التي جمعتهما معًا كأطباء في مدينة الملك سعود الطبية (الشميسي سابقًا) وكيف أنه كان من أوائل المتبرعين بكليته للدكتور فراج حبًا منه وتكريمًا له لكن الدكتور فراج رفض ذلك وهذا هو ديدن العمالقة”.

وأضاف “بدورنا أبناء المحافظة نقول لمعاليه حللت أهلًا ووطأت سهلًا أيها الشامخ”.

نموذج من الوفاء والتواضع

وعلق المهندس سلمان الهشبول بالقول “الحقيقة يستحق الشيخ الدكتور فراج كل تقدير وإشادة، وكانت كلمات الدكتور المانع راقية ومعبرة عن عمق التقدير والاحترام للدكتور فراج ودائمًا أقول لا يأتي الوفاء والتقدير إلا من أهله وكذلك لمن يستحق ذلك”.

وأضاف أبو عارف “هذا نموذج من أبناء الكرام السعودية بلاد السعد والوفاء والعهد”، ولفت فهد الشهراني “الدكتور فراج آية في التواضع والاحترام للكبير والصغير وهذا فضل من الله يمن به على من يشاء”.

وأشار أبو محمد “تروح الكراسي والمناصب والمسميات ويبقى الذكر الطيب للإنسان أين ما كان”.

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