Icon

الأمير خالد بن محمد آل سعود في ذمة الله Icon مدحت شلبي: أنا هلالي Icon “إنفاذ” يعقد 19 مزاداً لبيع 206 عقارات هذا الأسبوع Icon القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار Icon القصاص من مواطن قتل يمنياً بطعنة في الصدر بمنطقة عسير Icon تنبيه من رياح شديدة بسرعة 40 كيلومترًا في الساعة على جدة ورابغ Icon حكام مباريات اليوم بـ الدوري السعودي Icon برشلونة يُتابع أزمة نجم Manchester united Icon تشكيل مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول Icon الصحة تعلن عن برامج تدريبية منتهية بالتوظيف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

وست هام يُعاني ضد مانشستر سيتي

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٥ مساءً
وست هام يُعاني ضد مانشستر سيتي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد، لاستعادة توازنه ضد مانشستر سيتي، وتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم.

وست هام ضد مانشستر سيتي

ويلعب وست هام يونايتد ضد مانشستر سيتي، عند الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب لندن الأولمبي، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

قد يهمّك أيضاً
وفاة شاب تناول المعكرونة بعد 5 أيام من طبخها

وفاة شاب تناول المعكرونة بعد 5 أيام من طبخها

لقطات لهطول الأمطار الغزيرة وحبات البرد على الطائف

لقطات لهطول الأمطار الغزيرة وحبات البرد على الطائف

وست هام ضد مانشستر سيتي
موعد المباراة – المصدر @WestHam

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما ينفرد السيتي بصدارة الترتيب برصيد 12 نقطة.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @Cityarabia

معاناة وست هام

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ الفوز عليه بهدفين مقابل هدف على ملعب “الاتحاد” في سبتمبر عام 2015.

وتقابل الفريقان 15 مرة بعد ذلك في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ولم يحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام أي انتصار، وتلقى 12 هزيمة، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات.

وست هام يونايتد
لاعبو وست هام – المصدر @WestHam

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالقريات وجازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالقريات وجازان

أخبار أمنية
هوس البرندات: فستان تقليدي بـ 20 ألف ريال!
السعودية اليوم

هوس البرندات: فستان تقليدي بـ 20 ألف...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

وظائف
التعليم تستعد للعام الدراسي.. والغياب وطول الدراسة يتصدران أبرز القضايا
السعودية اليوم

التعليم تستعد للعام الدراسي.. والغياب وطول الدراسة...

السعودية اليوم
تحذير من أمطار وسيول وضباب بعدة مناطق
السعودية اليوم

تحذير من أمطار وسيول وضباب بعدة مناطق

السعودية اليوم
لقطات لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمنية في معرض سيتي سكيب 
السعودية اليوم

لقطات لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمنية في معرض...

السعودية اليوم
الاتحاد والهلال في كلاسيكو سعودي بطابع عالمي
آخر الاخبار

الاتحاد والهلال في كلاسيكو سعودي بطابع عالمي

آخر الاخبار
فيلم باربي الأعلى ربحًا بـ1.4 مليار دولار
الترفيه

فيلم باربي الأعلى ربحًا بـ1.4 مليار دولار

الترفيه