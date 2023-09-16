وست هام يُعاني ضد مانشستر سيتي

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد، لاستعادة توازنه ضد مانشستر سيتي، وتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم.
ويلعب وست هام يونايتد ضد مانشستر سيتي، عند الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب لندن الأولمبي، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما ينفرد السيتي بصدارة الترتيب برصيد 12 نقطة.
ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ الفوز عليه بهدفين مقابل هدف على ملعب “الاتحاد” في سبتمبر عام 2015.
وتقابل الفريقان 15 مرة بعد ذلك في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ولم يحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام أي انتصار، وتلقى 12 هزيمة، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات.