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خسر الرقم القياسي عام 2020

وشم اسم ابنته 667 مرة على جسده لدخول غينيس

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ صباحاً
وشم اسم ابنته 667 مرة على جسده لدخول غينيس
المواطن - فريق التحرير

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قالت وسائل إعلام: إن البريطاني مارك إيفانز دخل موسوعة غينيس أخيرًا، بعد تعبيره عن حبه الكبير لابنته لوسي من خلال وشم اسمها 667 مرة على جسده.

خسر الرقم القياسي 2020

ودخل إيفانز الموسوعة في وقت سابق عام 2017، بعد أن وشم اسم ابنته على ظهره 267 مرة، لكنه خسر الرقم القياسي عام 2020 عندما تفوقت عليه به ديدرا فيجيل وهي شابة في الـ27 من عمرها، وشمت اسمها على جسدها 300 مرة.

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وبحسب وسائل الإعلام، وعلى الرغم من عدم وجود مساحة كافية على ظهره، صمم إيفانز على استعادة اللقب، لذا استمر في وشم اسم لوسي على فخذيه، وكتب اسم طفلته 400 مرة، 200 مرة على كل ساق.

وقال إيفانز لموسوعة غينيس إنه قرر تسجيل الرقم القياسي العالمي، للاحتفال بعيد ميلاده ابنته.

من المعروف أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية هو كتاب مرجعي يصدر سنويًّا، يحتوي على الأرقام القياسية العالمية المعروفة. الكتاب بنفسه حقق رقمًا قياسيًّا، حيث إنه يعتبر سلسلة الكتب الأكثر بيعًا على الإطلاق.

وقد تم إصدار أول نسخة من الموسوعة في 1955. وتعد هذه الموسوعة من أدق المراجع التي يتم الرجوع إليها في معرفة الأرقام القياسية.

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