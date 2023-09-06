وصول 50 ألف مهاجر لإيطاليا خلال شهرين

أكد وزير الداخلية الإيطالى ماتيو بيانتيدوزى، أن بلاده استقبلت خلال شهرى يوليو وأغسطس أكثر من 50 ألف مهاجر، وتمكنت بشكل عام من الصمود أمام تأثير هذه الموجة.

وأضاف ماتيو بيانتيدوزى، نحن بحاجة إلى منع مغادرة المهاجرين قدر الإمكان، فضلا عن إخضاع الوافدين للقواعد الأوروبية والايطالية، وتنفيذ نظام الطرد والإعادة إلى الوطن، لمن لا يتمتعون بحق اللجوء أو الحماية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية، أكي.