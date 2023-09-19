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وظائف شاغرة بهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٩ مساءً
وظائف شاغرة بهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير مشروع.

– أخصائي مجالس ولجان.

– مساعد إداري (عدد 3 وظائف).

– مسؤول مراجعة فنية.

– أخصائي تطوير التطبيقات الآمنة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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