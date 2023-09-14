وظائف شاغرة في فروع شركة أرامكس

أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة بالمملكة في كل من الدمام، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة أرامكس

وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– تنفيذي أول/ محلل تسعير الشحن (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– تنفيذي تطوير الأعمال (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)