الـ سي آي إيه تدرس اتهام أفرادها بتلقي رشوة لتزوير مصدر كورونا نانسي بيلوسي: أنا زاحف من ذوات الدم البارد إحباط تهريب 109 كجم قات في جازان شرطة نجران تضبط شخصًا اقتحم ملعب مباراة الأخدود ضد الاتحاد محمد ثروت يتألق بعذوبة صوته وجمال أغانيه في جدة وظائف إدارية شاغرة للجنسين بشركة الكفاح وظائف شاغرة في فروع شركة أرامكس وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف إدارية وهندسية شاغرة في قطار سار وظائف شاغرة لدى مطارات جدة
أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة بالمملكة في كل من الدمام، وجدة.
وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– تنفيذي أول/ محلل تسعير الشحن (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.
– تنفيذي تطوير الأعمال (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)