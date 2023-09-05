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وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الإحصاء

وأبرزت الهيئة العامة للإحصاء، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– محلل بيانات: شهادة البكالوريوس في تخصص البيانات الضخمة والتحليلات، أو ما يعادلها.

– سكرتير: شهادة البكالوريوس في تخصص الشؤون الإدارية، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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