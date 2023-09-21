وظائف شاغرة للخريجين في هيئة المحتوى

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت هيئة المحتوى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محلل دعم آليات المحتوى المحلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– محلل تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)