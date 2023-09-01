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توفي في أبو ظبي عن عمر 68 عامًا

وفاة الشاعر كريم العراقي بعد صراع مع المرض

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٩ مساءً
وفاة الشاعر كريم العراقي بعد صراع مع المرض
المواطن - فريق التحرير

توفي الشاعر الشهير كريم العراقي، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 68 عامًا، بحسب ما أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي.

وقال الساعدي على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: أنعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أبوظبي.

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كريم العراقي

ولد كريم العراقي في منطقة الشاكرية كرادة مريم في بغداد، عام 1955، وهو حاصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد.

وعمل كريم العراقي معلمًا في مدارس بغداد لعدة سنوات ثم عمل مشرفًا متخصصًا في كتابة الأوبريت المدرسي، وبدأ الكتابة والنشر منذ كان طالبًا في المدرسة الابتدائية في مجلات عراقية عديدة منها: مجلة المتفرج، والراصد، والإذاعة والتلفزيون، وابن البلد، ووعي العمال ومجلة الشباب.

أعمال وجوائز

حصل على جائزة منظمة اليونسيف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة تذكّر التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر، ومن أعماله، ديوان للمطر وأم الضفيرة، ذات مرة، سالم يا عراق، الخنجر الذهبي، والشارع المهاجر.

نعي وعزاء

ونعى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الراحل كريم العراقي، داعين الله له بالرحمة والمغفرة، ولأهله بالصبر والسلوان.

بدوره قال الفنان عاصي الحلاني عبر منشور بمنصة إكس، إنا لله وإنا إليه راجعون وداعًا نبض العراق الشاعر الكبير والصديق كريم العراقي، الله يرحمك ويحسن إليك ويجعل مثواك الجنة البقاء لله.

وأضافت نشوى الرويني الرئيس التنفيذي لكل من بيراميديا الإعلامية وجمعية نشوة الخيرية ومركز دلما الطبي، رحمة الله على الشاعر الكبير كريم العراقي، اللهم اجعل مرضه شفيعًا له واغفر له وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

وتابع د. نزيه عبدالعزيز: يموت الشاعر ولا تموت القصيدة، عزاء واجب لكل محبي الشعر العربي في وفاة الشاعر الكبير الأستاذ كريم العراقي أحد أبرز الشعراء العرب المعاصرين، نسأل الله أن يتقبله بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 

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