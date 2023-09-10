وفاة مواطن بسبب وجبة طعام بجدة

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ظهر مواطن في مقطع فيديو يروي وهو يذرف الدموع قصة وفاة ابن أخيه، إثر تسممه بعد تناول وجبة طعام بجدة.
وقال المواطن في فيديو متداول على نطاق واسع، وهو متأثر: توفي ابن أخي فيصل صباح أمس بسبب تناوله وجبة، تسمم على إثرها في مدينة جدة.
وتابع: رحمه الله رحمة واسعة، ويصبر أهله وقلوب أبيه وأمه، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمن تسبب في ذلك، الله لا يوفقهم.
وأضاف: والله أتعبنا وأوجعنا والله أعتبره مثل ابني، الله يصبر أهله ويجعل مثواه الجنة.
وأثار الفيديو مشاعر الحزن والتضامن بين رواد منصة إكس، الذين دعوا الله له بالرحمة والمغفرة وأن يرزق ذويه الصبر، كما طالبوا باتخاذ الإجراءات النظامية بحق من تسبب في إصابة بالتسمم ووفاته.