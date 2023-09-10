ولي العهد يلتقي رئيسة وزراء بنغلاديش على هامش قمة العشرين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشيخة حسينة واجد، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بنيودلهي.

وعقد ولي العهد ورئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش جلسة مباحثات بين البلدين، بمشاركة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وعدد من الوزراء من الجانبين.

ويرأس وليّ العهد وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، ويقوم بزيارة رسمية لجمهورية الهند استجابةً لدعوة من رئيس وزراء الهند، وذلك لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي.