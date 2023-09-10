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عقدا جلسة مباحثات رسمية في نيودلهي

ولي العهد يلتقي رئيس البرازيل على هامش قمة العشرين

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ مساءً
ولي العهد يلتقي رئيس البرازيل على هامش قمة العشرين
المواطن - فريق التحرير

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، رئيس جمهورية البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بنيودلهي.

وعقد ولي العهد ورئيس البرازيل جلسة مباحثات بين البلدين، بمشاركة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وعدد من الوزراء من الجانبين.

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ويرأس وليّ العهد وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، ويقوم بزيارة رسمية لجمهورية الهند استجابةً لدعوة من رئيس وزراء الهند، وذلك لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي.

 

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