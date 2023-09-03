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بمناسبة اختياره رئيساً للوزراء

ولي العهد يهنئ رئيس وزراء تايلند الجديد

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٢ مساءً
ولي العهد يهنئ رئيس وزراء تايلند الجديد
المواطن - واس

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بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى سريثا تافيسين بمناسبة اختياره رئيساً للوزراء في مملكة تايلند.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب مملكة تايلند الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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