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بعد إقالة هانز فليك

يورجن كلوب مرشح لتدريب منتخب ألمانيا

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ صباحاً
يورجن كلوب مرشح لتدريب منتخب ألمانيا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، دخل ضمن الترشيحات لتدريب منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم بعد إقالة المدرب هانز فليك.

ومنذ كأس العالم 2022 الذي أُقيم في قطر، تعرض المنتخب الألماني لـ 5 هزائم متتالية مما أدى لرحيل فليك قبل عام من انطلاق كأس أمم أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا.

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طريقة الاتحاد الألماني لإقناع كلوب

وقال الصحفي الألماني يان آجي فيورتوفت: إن الاتحاد الألماني لكرة القدم يتمنى قدوم كلوب لتدريب منتخب الماكينات، حيث سيحاول الاتحاد الألماني إقناع كلوب بتدريب ألمانيا وفريق ليفربول في نفس الوقت.

وسيتولى رودي فولر المدير الرياضي في الاتحاد الألماني، مهمة تدريب منتخب الماكينات مؤقتًا حتى تعيين مدرب جديد.

وقبل إقالته، علق فليك على هزيمة ألمانيا من اليابان قبل انطلاق يورو 2024 قائلًا: “نشعر بخيبة أمل بالغة، واليابان تملك فريقًا رائعًا، ولم نستطع اللعب بدفاع مترابط، بالإضافة لفشلنا في خلق الفرص للتسجيل”.

منتخب ألمانيا - مباريات اليوم - موعد مباريات اليوم
لاعبو ألمانيا – المصدر @DFB_Team_EN

منتخب ألمانيا يفشل في خلق الفرص

ولفت فليك إلى أن منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم بدأ المباراة بشكل جيد، قبل أن يسجل المنتخب الياباني من أول فرصة سنحت له، مضيفًا: “كان هناك القليل من الدعم الجماهيري داخل الملعب”.

 

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