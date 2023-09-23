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ضمن منافسات الدوري الإيطالي

يوفنتوس يسعى لمواصلة التألق ضد ساسولو

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ مساءً
يوفنتوس يسعى لمواصلة التألق ضد ساسولو
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس لمواصلة التألق ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، وتحقيق الفوز أمام مضيفه ساسولو.

مباراة ساسولو ضد يوفنتوس

ومن المقرر أن تُقام مباراة ساسولو ضد يوفنتوس، عند الساعة السابعة مساء اليوم السبت، على استاد “مابي”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل اليوفي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساسولو في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.

مباراة يوفنتوس ضد ساسولو
موعد المباراة – المصدر @juventusfcen

اليوفي يسعى للفوز

ويأمل اليوفي تحقيق الفوز في مباراة ساسولو ضد يوفنتوس اليوم، لخطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم من إنتر ميلان، ومواصلة المنافسة على اللقب، بعد البداية المميزة للفريق هذا الموسم.

يوفنتوس
لاعبو اليوفي – المصدر @juventusfcen

وتشهد مباراة ساسولو ضد يوفنتوس اليوم غياب أكثر من لاعب عن اليوفي، حيث تم استبعاد أليكس ساندرو بسبب الإصابة، واستمر غياب كل من؛ دي تشيليو، بول بوغبا واللاعب الشاب يلديز.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساسولو لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، أملًا في الابتعاد عن المراكز الأخيرة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز.

يوفنتوس
لاعبو اليوفي – المصدر @juventusfcen

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