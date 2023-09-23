يوفنتوس يسعى لمواصلة التألق ضد ساسولو

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس لمواصلة التألق ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، وتحقيق الفوز أمام مضيفه ساسولو.

مباراة ساسولو ضد يوفنتوس

ومن المقرر أن تُقام مباراة ساسولو ضد يوفنتوس، عند الساعة السابعة مساء اليوم السبت، على استاد “مابي”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل اليوفي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساسولو في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.

اليوفي يسعى للفوز

ويأمل اليوفي تحقيق الفوز في مباراة ساسولو ضد يوفنتوس اليوم، لخطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم من إنتر ميلان، ومواصلة المنافسة على اللقب، بعد البداية المميزة للفريق هذا الموسم.

وتشهد مباراة ساسولو ضد يوفنتوس اليوم غياب أكثر من لاعب عن اليوفي، حيث تم استبعاد أليكس ساندرو بسبب الإصابة، واستمر غياب كل من؛ دي تشيليو، بول بوغبا واللاعب الشاب يلديز.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساسولو لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، أملًا في الابتعاد عن المراكز الأخيرة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز.