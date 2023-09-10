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10 آلاف ريال غرامة الصيد دون ترخيص

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٠ مساءً
10 آلاف ريال غرامة الصيد دون ترخيص
المواطن - فريق التحرير

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كشفت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن عقوبات مخالفة تراخيص الصيد وأماكنه وأوقاته، مشيرة إلى أن الصيد من دون ترخيص مخالفة تعرّض مرتكبها للعقوبات المقررة نظامًا.

عقوبات الصيد دون ترخيص

وبينت القوات الخاصة للأمن البيئي، عبر حسابها بمنصة “إكس”، أن عقوبة مخالفة الصيد دون ترخيص 10 آلاف ريال، وتبلغ عقوبة عدم حيازة ترخيص الصيد البري 10 آلاف ريال.

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وأضافت أن عقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها 5 آلاف ريال، وتصل عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد البري إلى 5 آلاف ريال.

الإبلاغ

وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق؛ مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

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