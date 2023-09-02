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بسبب تجمعات غير مرخصة في تل أبيب

142 إصابة في اشتباكات الشرطة الإسرائيلية مع طالبي اللجوء الإريتريين

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٢ مساءً
142 إصابة في اشتباكات الشرطة الإسرائيلية مع طالبي اللجوء الإريتريين
المواطن - فريق التحرير

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أُصيب 140 شخصًا على الأقل في أعمال عنف تتصاعد وتيرتها في تل أبيب حسب أرقام خدمة الطوارئ الإسرائيلية، بعد اندلاع احتجاجات عنيفة بين مئات من طالبي اللجوء الإريتريين والشرطة الإسرائيلية بسبب حدث نظمته السفارة الإريترية.

إصابات في صفوف الشرطة

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن من بين المصابين 27 شرطيًا، و3 متظاهرين أصيبوا بأعيرة نارية، بحسب “فرانس 24”.

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وأصيب نحو 12 طالب لجوء إريتريا برصاص الشرطة الإسرائيلية في تل أبيب، اليوم السبت، بعدما حاولوا منع تجمع مؤيد لحكومة إريتريا، ما أدى إلى أعمال عنف، على ما قالت الشرطة ومصادر طبية.

مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية

واندلعت المواجهات أمام قاعة في جنوب تل أبيب، وكان من المقرر أن تستضيف حدثًا مؤيدًا للحكومة الإريترية من تنظيم سفارة إريتريا في إسرائيل، بحسب “يورو نيوز”.

وتوافد إلى الموقع مئات من معارضي الحكومة الإريترية لمحاولة منع تنظيم الحدث.وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عندها أن التجمع غير مرخص له وأمرت بإخلاء الموقع.

تعزيزات أمنية

وأوضحت الشرطة أن محتجين ألقوا حجارة وألواحًا خشبية، على عناصرها وقام بعضهم بتخريب متاجر في الحي.

وأفادت قوات الأمن أنها نشرت في مرحلة أولى تعزيزات واستخدمت وسائل لمكافحة الشغب. لكنها أضافت في بيان أن الشرطيين الذين كانوا يخشون على أرواحهم استخدموا الرصاص الحي ضد مثيري الشغب، مشيرة إلى إصابة 27 من عناصرها.

وقوع إصابات

وقالت إنها أوقفت 39 شخصًا اعتدوا على شرطيين ورشقوهم بالحجارة، وكان بعضهم يحمل أسلحة ورذاذ الفلفل ومسدسات صاعقة.

من جهته، أفاد مستشفى إيشيليوف في تل أبيب أنه استقبل 38 شخصًا أصيبوا في المواجهات، بينهم نحو 12 بالرصاص.

عدد اللاجئين في إسرائيل

وأفادت الشرطة أنها أرسلت تعزيزات إلى المنطقة فيما تتواصل المواجهات بين الإريتريين وعناصر من الشرطة، كما تجري اشتباكات بين أنصار للنظام الإريتري ومعارضين له في مناطق أخرى في جنوب تل أبيب.

وبحسب إحصاءات صدرت في حزيران/يونيو، بلغ عدد طالبي اللجوء الإريتريين 17850 شخصًا أتى غالبيتهم إلى إسرائيل بطريقة غير نظامية من شبه جزيرة سيناء المصرية قبل سنوات، واستقر عدد كبير منهم في أحياء فقيرة في مدينة تل أبيب الساحلية.

ويحكم إريتريا الرئيس أسياس أفورقي بيد من حديد منذ إعلان استقلال البلاد رسميا في 1993. وهي من أكثر دول العالم عزلة ومصنّفة في مرتبة متدنية جدًا في التصنيفات العالمية لحرية الصحافة وحقوق الإنسان والحريات المدنية والتنمية الاقتصادية.

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