Icon

الإغلاق الحكومي في أمريكا أمر لا مفر منه Icon ترتيب دوري روشن بعد نهاية مباريات الجمعة Icon وقاء تُحذر: السعار مرض مميت والكلاب مصدره الأول Icon الهلال إلى صدارة دوري روشن بثنائية في الشباب Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon وظائف شاغرة للجنسين بفروع بوزارة الطاقة Icon فاجعة جديدة لعروس قاعة الحمدانية بالعراق Icon الهلال يسجل هدفين في الشباب خلال 8 دقائق Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة الفنار Icon بيع كرتون تمر في مزاد بـ 40 ألف ريال! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تنطلق نسخته الرابعة مطلع أكتوبر وحتى 15 نوفمبر

25 مليون ريال مبيعات تفتح آفاقًا استثمارية جديدة لمزاد الصقور

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
25 مليون ريال مبيعات تفتح آفاقًا استثمارية جديدة لمزاد الصقور
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ينطلق مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الرابعة، خلال الفترة من الأول من أكتوبر حتى 15 نوفمبر المقبل، وذلك بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض).

آفاق جديدة للاستثمار

ونجح المزاد من خلال النسخ الثلاث الماضية في فتح آفاق جديدة لدعم الاستثمار في مجال الصقور، إذ بات يشكل رافدًا اقتصاديًّا للصقارين، ويدعم مسيرة الاقتصاد الوطني.

قد يهمّك أيضاً
أمانة العاصمة المقدسة تعتمد مخطط روشن بمساحة 2.5 مليون م2

أمانة العاصمة المقدسة تعتمد مخطط روشن بمساحة 2.5 مليون م2

نحلم ونحقق .. شعار برّاق يتطلب الوعي ويمثل المرحلة المقبلة

نحلم ونحقق .. شعار برّاق يتطلب الوعي ويمثل المرحلة المقبلة

وتشكل نتائجه الإيجابية داعمًا قويًّا للرؤى التي أقيم من أجلها، المتمثلة في تعزيز موروث الصيد بالصقور، وتأكيد ريادة المملكة في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور، كما أن نادي الصقور السعودي حقق الأهداف التي رسمها للمزاد؛ والمتمثلة بدعم الاستثمار في مجال الصقور بالمملكة، وتطوير مزادات الصقور، والارتقاء بأدائها وتنظيم آلية البيع والشراء.

25 مليون ريال مبيعات

وكانت النسخة الأولى للمزاد، التي أقيمت في 2020م، قد حققت صفقات كبيرة حيث تجاوزت المبيعات العشرة ملايين ريال خلال 20 ليلة مزاد، تم خلالها بيع 102 صقر.

واستمرت النجاحات في النسخة الثانية؛ حيث بيع 95 صقرًا لقاء 8.347.000 ملايين ريال، لتأتي النسخة الثالثة وتكمل مسيرة النجاح من خلال بيع 81 صقرًا مقابل أكثر من سبعة ملايين ريال، ليصل إجمالي المبيعات في النسخ الثلاث أكثر من 25 مليون ريال.

النسخة الرابعة للمزاد

وينتظر أن تأتي النسخة الرابعة للمزاد مكملة للنجاحات السابقة، ومواصلة للخط التصاعدي الذي يسير عليه مزاد نادي الصقور السعودي، الذي نجح خلال فترة بسيطة في إعادة الشغف لمُلاك الصقور، ومُنظمي مزادات الصقور والصقارين في المملكة، وكبار الشخصيات ورجال الأعمال المهتمين بالصقور وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، كما استحوذ على اهتمام ملحوظ من خلال تناول وكالات الأنباء العالمية لمبيعاته.

يذكر أن نادي الصقور وفر كل سبل الجذب للأطراف المشاركة من صقار وطاروح ومالك للدخول في المزاد، حيث تحضر فرق النادي في جميع مناطق المملكة لمساعدة الطواريح على المشاركة في المزاد، من خلال تقديم العديد من المزايا لهم، واستضافتهم في مقر النادي، كما لا تخضع عمليات البيع لأي رسوم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك التذاكر السعودية
الترفيه

فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك...

الترفيه
دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ
الرياضة

دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ

الرياضة
دراجة تسير بمفردها في الشارع
غرائب

دراجة تسير بمفردها في الشارع

غرائب
رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون انضباط يؤدي لمشاكل
الرياضة

رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون...

الرياضة
جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من دروس المرحلة
آخر الاخبار

جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود

حصاد اليوم
تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب رؤية 2030
السعودية اليوم

تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب...

السعودية اليوم
حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي
السعودية اليوم

حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي

السعودية اليوم