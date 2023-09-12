2862 قتيلًا و2562 مصابًا في زلزال المغرب

قال التلفزيون المغربي في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين: إن عدد قتلى الزلزال القوي الذي هز المملكة يوم الجمعة ارتفع إلى 2862 والمصابين إلى 2562.

وأصبح زلزال المغرب الهاجس الأكبر لدى الكثير من الناس، بعدما تزايد عدد الضحايا والقتلى جراء الهزة الأرضية التي تعادل قوتها نحو 30 قنبلة ذرية.

أسباب سقوط الضحايا

ونشرت صحيفة صنداي تايمز مقالًا لبيل ماكغواير، أستاذ الجيوفيزياء والمخاطر المناخية بجامعة كوليدج لندن، عن كيفية وقوع الزلازل، وعن السبب وراء تضرر المغرب بهذا الحجم الكارثي جراء الزلزال الذي ضرب البلاد مساء الجمعة الماضية.

وأكد ماكغواير أن الزلزال الذي ضرب المغرب ليس كبيرًا لدى مقارنته بالزلازل التي تضرب أجزاء من العالم ذات نشاط زلزالي مرتفع، كالصين واليابان وإندونيسيا وتركيا.

قوة زلزال المغرب

ولفت خبير الزلازل ماكغواير إلى أن هذا الزلزال الذي ضرب المغرب ناهزت قوته قوة نحو 30 قنبلة ذرية كتلك التي ضُربت بها مدينة هيروشيما اليابانية، وهو ما يفسر عدد المباني التاريخية التي دُمرت في مدينة مراكش نفسها رغم بُعدها عن مركز الزلزال بنحو 40 ميلًا.

وأوضح الأستاذ ماكغواير أن دولة المغرب تقع على مقربة من حدّ الصفيحة التكتونية التي تمثّل الرابط بين الصفيحة الأوراسية إلى الشمال والصفيحة الإفريقية إلى الجنوب. وقد بدأت هاتان الصفيحتان في الارتطام قبل ملايين السنين، وهو ما تمخّض عن تكوّن سلاسل جبلية كجبال الألب وجبال الأطلس في المغرب.

كيفية وقوع الزلزال

وتتحرك الصفيحة الإفريقية باتجاه الشمال بمقدار نحو 2.5 سنتيمتر في السنة، مما يولّد ضغطًا على الصدوع الموجودة في المنطقة، ومع تراكم الضغوط يأتي وقوع الزلازل من حين لآخر.

ورأى ماكغواير أن زلزالًا بحجم هذا الذي ضرب المغرب ما كان ليوقِع هذا الحجم من الضرر لو أنه وقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على سبيل المثال، كجزء من العالم جرى إعداده بشكل أفضل.

وقت الهزة الأرضية

ومما زاد الأمر سوءًا، أن الزلزال وقع في وقت متأخر من الليل، حيث كان الكثير من الناس في مساكنهم. لكن لحُسن الحظ مع ذلك أن الهزة الأرضية لم تستمر لأكثر من 20 ثانية فقط.