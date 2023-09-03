3 أشهر على شدة البرد

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أعلن خبير الطقس والفلك د. خالد الزعاق، أن ثلاثة أشهر متبقية على موعد شدة البرد.
وأضاف الزعاق، عبر فقرة برنامجه بقناة العربية، أن شدة البرد والحر لا تكون إلا بعد الانصراف؛ أي أنه عند انصراف الشمس من مدار السرطان بدأت شدة الحر وإذا انصرفت من مدار الجدي بدأت شدة البر.
وتابع: أن المسافة الزمنية بين مداري السرطان والجدي ستة أشهر وقد وصلت الشمس الآن إلى منتصف المسافة بين المدارين، مشيرًا إلى أن علاقة الأرض بالشمس تلازمية وهي الآن تخرج من مدار السرطان، وستمر بخط الاستواء بعد أيام وتذهب بعد ذلك إلى مدار الجدي استعدادًا لموسم لشتاء القادم.
باقٍ 3 شهور على بدء شدة البرد.. فمتى تكون شدة البرد وشدة الحر؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة#السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/cHSkQqO7uX
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) September 20, 2023