3 أهداف لـ برنامج الولاء الوظيفي لموظفي القطاع العام

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأهداف من تدشين برنامج الولاء الوظيفي لموظفي القطاع العام دوم.
وأكدت الموارد البشرية، أن رأس المال البشري تقديم حكومي وأولوية وطنية، تماشياً مع استراتيجية الوزارة الداعمة للجهات الحكومية في تطوير البرامج وممارسات الموارد.
1- خلق بيئة عمل محفزة
2- رفع نسبة الارتباط والانتماء الوظيفي
3- تقديم حوافز ومزايا وعروض حصرية
ويقدّم برنامج الولاء الوظيفي دوم، باقة من العروض الحصرية لموظفي القطاع الحكومي، من خلال أكثر من 2500 مزوّد خدمة في جميع مناطق المملكة، ويستفيد منه أكثر من مليون و200 ألف موظف وموظفة.
ويأتي برنامج الولاء الوظيفي “دوم”؛ يأتي في إطار توجهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- بتطوير القطاع الحكومي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في استثمار وتطوير رأس المال البشري، وتفعيلاً لاستراتيجية الوزارة الداعمة للجهات الحكومية.
كما يأتي تقديراً وعرفاناً للجهود المخلصة والمميّزة لموظفي القطاع العام، وإيماناً بواجب الوزارة وجميع شركائها في تقديم منتج يمنحهم وأسرهم مزايا متنوعة تلامس احتياجاتهم اليومية.
#دوم لموظفي القطاع العام#لأنك_غير تستاهل كل المزايا الحصرية. pic.twitter.com/VwULm8qpYX
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) September 4, 2023