Icon

أبل تطرح أغلى هاتف لها على الإطلاق Icon الخريف يرأس وفد السعودية باجتماعات وزراء الصناعة والتجارة Icon ياسين بونو يُنافس كورتوا على جائزة ذا بيست 2023 Icon بروزوفيتش مرشح لجائزة ذا بيست 2023 Icon مستشفى عرقة يعود بحلته الجديدة على هيئة مختبر للفنون الإبداعية Icon بنزيما ورومارينيو يقودان هجوم الاتحاد ضد الأخدود Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 7.3 مليارات ريال Icon أوبك تحذر من فوضى الأسواق بسبب التخلي عن الوقود الأحفوري Icon المركزي يرخص لشركتين مزاولة وساطة التأمين الإلكترونية Icon أرقام مميزة لهجوم الاتحاد ضد الفرق الصاعدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أولها معرفة من تقدم إليه البيانات

3 خطوات لحماية بياناتك الشخصية

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١١ مساءً
3 خطوات لحماية بياناتك الشخصية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعد البيانات الشخصية التي تنتجها الجهات الحكومية والخاصة أو تتلقاها أو تتعامل معها أحد أهم الأصول الوطنية التي تساهم في تحسين الأداء والإنتاجية وسهولة تقديم الخدمات العامة.

وحرصًا من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، على وعي المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن، كشفت عن 3 أمور يجب أخذها في عين الاعتبار قبل مشاركة البيانات الشخصية مع الآخرين.

قد يهمّك أيضاً
زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب شمال شرق كولومبيا

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب شمال شرق كولومبيا

الجيومكانية تعلن خارطة السعودية الرسمية بالحدود الدولية المعتمدة

الجيومكانية تعلن خارطة السعودية الرسمية بالحدود الدولية المعتمدة

خطوات حماية البيانات

وأوضحت سدايا عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، أن حماية البيانات الشخصية بمعرفة من تقدم إليه البيانات الشخصية، وعدم مشاركتها مع الجهات غير الموثوقة عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات وحسابات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الاطلاع على سياسة الخصوصية قبل تصفح أي موقع أو تطبيق إلكتروني.

إدارة البيانات

وتسعى المملكة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية لسياسات وضوابط إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية وتعزيز القيمة المستفادة منها في  اتخاذ القرارات الاستراتيجية واستشراف المستقبل وتحقيق مستويات عالية من المسؤولية والشفافية.

وعلى المستوى الوطني تقوم الجهات الحكومية بجمع ومعالجة كميات هائلة من البيانات التي يمكن الاستفادة منها للمساهمة في النمو الاقتصادي والارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، وفي ظل رؤية 2030 تسعى المملكة إلى عصر جديد يعزز أداء  الجهات الحكومية ويرفع مستوى شفافيتها ومسؤوليتها، ويشجع على تنويع الاقتصاد والاستفادة من الخدمات المعتمدة على البيانات، مما سيكون له دور فعال في الاقتصاد العالمي الذي يقوم على الثقة والشراكات الدولية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي
العالم

ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي

العالم
كريم بنزيما يحضر قرعة كأس العالم للأندية بالزي السعودي
آخر الاخبار

كريم بنزيما يحضر قرعة كأس العالم للأندية...

آخر الاخبار
ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الثانية
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
مصادرك المدرة للمال يجب أن تزيد وتتراكم بمرور العـمر
السعودية اليوم

مصادرك المدرة للمال يجب أن تزيد وتتراكم...

السعودية اليوم
1873 شكوى بالمطارات والخطوط السعودية أقل الشركات
السعودية اليوم

1873 شكوى بالمطارات والخطوط السعودية أقل الشركات

السعودية اليوم
فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي
الرياضة

فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي

الرياضة
السعودية من أعلى دول العالم في السهر
السعودية اليوم

السعودية من أعلى دول العالم في السهر

السعودية اليوم
أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن طرح وظائف رسمية
آخر الاخبار

أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن طرح...

آخر الاخبار