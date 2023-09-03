3 خطوات لحماية بياناتك الشخصية

تعد البيانات الشخصية التي تنتجها الجهات الحكومية والخاصة أو تتلقاها أو تتعامل معها أحد أهم الأصول الوطنية التي تساهم في تحسين الأداء والإنتاجية وسهولة تقديم الخدمات العامة.

وحرصًا من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، على وعي المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن، كشفت عن 3 أمور يجب أخذها في عين الاعتبار قبل مشاركة البيانات الشخصية مع الآخرين.

خطوات حماية البيانات

وأوضحت سدايا عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، أن حماية البيانات الشخصية بمعرفة من تقدم إليه البيانات الشخصية، وعدم مشاركتها مع الجهات غير الموثوقة عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات وحسابات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الاطلاع على سياسة الخصوصية قبل تصفح أي موقع أو تطبيق إلكتروني.

إدارة البيانات

وتسعى المملكة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية لسياسات وضوابط إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية وتعزيز القيمة المستفادة منها في اتخاذ القرارات الاستراتيجية واستشراف المستقبل وتحقيق مستويات عالية من المسؤولية والشفافية.

وعلى المستوى الوطني تقوم الجهات الحكومية بجمع ومعالجة كميات هائلة من البيانات التي يمكن الاستفادة منها للمساهمة في النمو الاقتصادي والارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، وفي ظل رؤية 2030 تسعى المملكة إلى عصر جديد يعزز أداء الجهات الحكومية ويرفع مستوى شفافيتها ومسؤوليتها، ويشجع على تنويع الاقتصاد والاستفادة من الخدمات المعتمدة على البيانات، مما سيكون له دور فعال في الاقتصاد العالمي الذي يقوم على الثقة والشراكات الدولية.