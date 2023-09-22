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350 ألف ريال مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة ولجانها

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ صباحاً
350 ألف ريال مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة ولجانها
المواطن - فريق التحرير

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نشرت الجريدة الرسمية أم القرى، تفاصيل ضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، بحيث يراعى أن يكون مقدار المكافأة كافيًا لجذب الأعضاء، وبخاصة ذوي الخبرة والاختصاص أو من يمثلون القطاع الخاص؛ بالنظر إلى قيمة خبراتهم في السوق.

طرق احتساب المكافأة

وأوضحت الضوابط أن يكون احتساب مقدار المكافأة وفقًا لإحدى الطرق الآتية:

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350 ألف ريال مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة ولجانها

350 ألف ريال مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة ولجانها

1- مبلغ محدد للاجتماع، مع تحديد سقف أعلى لمقدار المكافأة السنوية.

2- مبلغ سنوي مقطوع.

3- الجمع بين المعيارين الواردين في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند.

ونصت الضوابط على أنه في حال نص التنظيم على صلاحية رئيس المجلس في إنابة أحد الأعضاء في رئاسة اجتماعات المجلس، فيمنح هذا العضو مكافأة الرئيس عما يحضره من اجتماعات بالنيابة.

الحد الأعلى للمكافآت

وأشارت الضوابط إلى أن يكون الحد الأعلى لمجموع المكافآت التي يحصل عليها كل عضو عن عضويته في المجلس واللجان المنبثقة عنه مبلغًا قدره (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سنويًّا.

على أن يمنح عضو المجلس واللجان المنبثقة عنه– من غير الموظفين– القادم من خارج مدينة الاجتماع قيمة تذكرة طيران– ذهابًا وإيابًا– على درجة السفر التي يستحقها شاغلو المرتبة (الخامسة عشرة)، أما الأعضاء الذين تكون عضويتهم بحكم وظائفهم؛ فيعاملون في هذا الشأن وفق الأنظمة واللوائح الوظيفية المطبقة عليهم.

مهمات اللجنة

ويجب أن تشكل في كل جهاز لجنة للمكافآت؛ تشمل مهماتها ما يأتي:

أ- اقتراح مقدار مكافآت أعضاء المجلس؛ بما يتفق مع أحكام هذه الضوابط، على أن يرفع رئيس المجلس تلك المقترحات– خلال مدة لا تقل عن ستين يومًا من التاريخ المحدد لتطبيقها– إلى اللجنة المنصوص عليها.

ب- اقتراح مقدار مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس– بناءً على طلب من المجلس– والرفع عنها إلى المجلس؛ للنظر في الموافقة عليها.

ويكون تشكيل لجنة المكافآت في كل جهاز من الأجهزة القائمة بقرار من مجلس إدارته، أما الأجهزة التي تنشأ بعد صدور هذه الضوابط، فيكون تشكيل أول لجنة للمكافآت في كل منها بقرار من رئيس المجلس.

لجنة للمكافآت

وتشكل في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لجنة للمكافآت؛ تتولى النظر– في كل حالة على حدة– في المقترحات المقدمة من لجنة المكافآت في الجهاز. حيث تصرف مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه من ميزانية الجهة التي شكل فيها المجلس.

واشتملت الضوابط على أن يضمن الجهاز في تقاريره السنوية مقدار المكافأة التي منحت لكل عضو من أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه، والقيمة الإجمالية لمقدار ما تم منحه– خلال سنة التقرير– من مكافآت استنادًا إلى هذه الضوابط.

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