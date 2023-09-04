4 أرقام مميزة تُبرز تألق النصر هذا الموسم

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، تألقه اللافت خلال منافسات الموسم الحالي، ليحقق أكثر من رقم مميز.

تألق النصر مع كاسترو

ونجح النصر في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بالأمس، في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، ليحقق الانتصار السادس على التوالي هذا الموسم.

وبدأ العالمي منافسات دوري روشن السعودي بالخسارة أمام الاتفاق والتعاون، قبل أن ينتفض ويحقق 6 انتصارات أمام الفتح، الشباب، الحزم، الرائد، الأهلي والطائي، ليتقدم إلى المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز التاسع على التوالي في جميع البطولات، بواقع 6 في دوري روشن السعودي، ومرتين في دوري أبطال آسيا، ومباراة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الأكثر فوزًا والأقوى هجوميًا

وعادل العالمي، رقم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد كأكثر فريقين تحقيقًا للفوز خارج الأرض هذا الموسم برصيد 4 مباريات، كما تساوى مع الهلال، الاتحاد والتعاون كأكثر الفرق فوزًا في دوري روشن برصيد 6 انتصارات.

وبات العالمي، صاحب أقوى خط هجوم في دوري روشن السعودي، حيث نجح في تسجيل 24 هدفًا خلال 8 مباريات، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تمكن من هز الشباك 10 مرات، ليتصدر قائمة الهدافين.