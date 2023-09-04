Icon

شكاوى من انقطاع الكهرباء وتلف الأجهزة والشركة توضح آلية التعويض Icon تحذير من القنصلية السعودية في إسطنبول لجميع المواطنين Icon افتتاح حديقة الحيوانات المغلقة ضمن تقويم فعاليات جدة Icon شاموسكا يقود التعاون لتحقيق أفضل انطلاقة Icon 4 أرقام مميزة تُبرز تألق النصر هذا الموسم Icon نادي الاتحاد يُغادر إلى أصفهان لملاقاة سباهان Icon رونالدو أكثر لاعب في العالم مساهمة بالأهداف هذا الموسم Icon هل التسجيل في حساب المواطن متاح للدفعات القادمة؟ وماذا عن الدعم الإضافي؟ Icon موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون Icon الفيحاء يُنهي سلسلة مميزة لنادي الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد فوزه على الطائي بثنائية

4 أرقام مميزة تُبرز تألق النصر هذا الموسم

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٣ مساءً
4 أرقام مميزة تُبرز تألق النصر هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، تألقه اللافت خلال منافسات الموسم الحالي، ليحقق أكثر من رقم مميز.

تألق النصر مع كاسترو

ونجح النصر في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بالأمس، في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، ليحقق الانتصار السادس على التوالي هذا الموسم.

قد يهمّك أيضاً
سبب وضع بقايا القهوة أمام منازل أهالي حفر الباطن

سبب وضع بقايا القهوة أمام منازل أهالي حفر الباطن

50 ألف ريال إعانة المشاريع الفردية لذوي الإعاقة بالشمالية

50 ألف ريال إعانة المشاريع الفردية لذوي الإعاقة بالشمالية

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

وبدأ العالمي منافسات دوري روشن السعودي بالخسارة أمام الاتفاق والتعاون، قبل أن ينتفض ويحقق 6 انتصارات أمام الفتح، الشباب، الحزم، الرائد، الأهلي والطائي، ليتقدم إلى المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز التاسع على التوالي في جميع البطولات، بواقع 6 في دوري روشن السعودي، ومرتين في دوري أبطال آسيا، ومباراة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

كريستيانو رونالدو وساديو ماني
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

الأكثر فوزًا والأقوى هجوميًا

وعادل العالمي، رقم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد كأكثر فريقين تحقيقًا للفوز خارج الأرض هذا الموسم برصيد 4 مباريات، كما تساوى مع الهلال، الاتحاد والتعاون كأكثر الفرق فوزًا في دوري روشن برصيد 6 انتصارات.

وبات العالمي، صاحب أقوى خط هجوم في دوري روشن السعودي، حيث نجح في تسجيل 24 هدفًا خلال 8 مباريات، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تمكن من هز الشباك 10 مرات، ليتصدر قائمة الهدافين.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تعلن الحداد بعد وفاة 150 شخصًا جراء إعصار دانيال
العالم

ليبيا تعلن الحداد بعد وفاة 150 شخصًا...

العالم
وظائف شاغرة لدى فروع شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع شركة معادن

وظائف
طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه بشكل مأساوي
غرائب

طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه...

غرائب
وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية
وظائف

وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية

وظائف
طيف عزيز تختتم جولتها بزيارة 35 مدينة ومحافظة وقرية بالسعودية
السعودية اليوم

طيف عزيز تختتم جولتها بزيارة 35 مدينة...

السعودية اليوم
وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250 جهازاً متطوراً
آخر الاخبار

وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250...

آخر الاخبار
8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا من مرضى القصور العضوي
السعودية اليوم

8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا...

السعودية اليوم
توضيح بشأن تمديد الدعم الإضافي في حساب المواطن
حساب المواطن

توضيح بشأن تمديد الدعم الإضافي في حساب...

حساب المواطن