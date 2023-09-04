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بعد تألقه مع النصر ضد الأهلي

4 أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو بدوري روشن

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ صباحاً
4 أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليتصدر أكثر من قائمة مميزة في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

تألق كريستيانو رونالدو

وخطف كريستيانو رونالدو الأنظار خلال مباراة النصر ضد الأهلي بالأمس، على ملعب “الأول بارك”، ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق من دوري روشن السعودي، وسجل ثنائية؛ ليُساهم في فوز العالمي بنتيجة 4\3.

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واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أبرز أرقام رونالدو في دوري روشن السعودي لموسم 2023\ 2023، ومنحته التقييم الأعلى في المسابقة بـ8.50 درجة.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

ويُعد كريستيانو رونالدو أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف، حيث نجح في هز الشباك 9 مرات، ليتصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي، كما قدم 4 تمريرات حاسمة، ليكون الأكثر صناعة للأهداف.

ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة أكثر لاعبي دوري روشن السعودي تسديدًا برصيد 38 تسديدة، بينهم 19 تسديدة على المرمى، ليكون من أبرز النجوم في الموسم الرياضي الحالي.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

النصر يتقدم للمركز الخامس

على الجانب الآخر، تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والخسارة مرتين، وبفارق 3 نقاط فقط عن الاتحاد المتصدر.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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