4 تنبيهات بشأن اصطحاب الأطفال عند أداء العمرة

أوضحت وزارة الحج والعمرة، ضوابط اصطحاب الأطفال أثناء أداء العمرة.

سوار تعريفي

وأضافت الوزارة، في منشور عبر منصة إكس، أنه يجب وضع سوار تعريفي بمعصم الطفل عند اصطحابه لأداء المناسك، وتجنب الأوقات والأماكن المزدحمة.

النظافة الشخصية

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن المعتمر عليه حال اصطحاب طفله أيضًا الحرص على نظافة الطفل الشخصية والتأكد من الأطعمة التي يتناولها.