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4 سنوات من الدعم الإستراتيجي والعطاء اللا محدود لـ ترميم

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ مساءً
4 سنوات من الدعم الإستراتيجي والعطاء اللا محدود لـ ترميم
المواطن - فريق التحرير

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نظمت جمعية ترميم بالمنطقة الشرقية حفلًا بمناسبة مرور أربع سنوات على شراكتها الإستراتيجية مع شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة؛ تقديرًا لما قدمت الشركة من الدعم الإستراتيجي اللا محدود لمشاريع ومبادرات الجمعية.

ويأتي الاحتفال مواكبًا لليوم العالمي للعمل الخيري الموافق ليوم 5 سبتمبر من كل عام، وشهد برنامج الاحتفال عددًا من الفقرات كان أبرزها تدشين برومو الشراكة الإستراتيجية بين الجمعية والشركة، بحضور عبدالعزيز بن علي التركي رئيس مجلس إدارة شركة نسما ورئيس مجلس إدارة جمعية ترميم المهندس حمد الخالدي، وبتشريف مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل ومدير فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للشؤون الإسكان بالمنطقة الشرقية عبدالله المويهي ومدير الاتصال المؤسسي بمجلس المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ناصر الشهري.

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عطاء لا محدود

وأوضح الخالدي في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال أن الحفل أقيم تعبيرًا من الجمعية عن اعتزازها بشراكتها الإستراتيجية والنوعية مع شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة والتي أثمرت عن عطاء لامحدود ساهم في دعم مشاريع ترميم على مدار 4 سنوات، مؤكدًا أن الجمعية تولي اهتمامًا كبيرًا لعملية تعزيز الشراكة مع الشركة من أجل تحقيق حياة كريمة للمستفيدين من خدمات الجمعية انطلاقًا من التكامل بين المنظمات غير الربحية ومنشآت القطاع الخاص.

الأثر النوعي

وبين بأن الاحتفال يهدف لإبراز الأثر النوعي من خلال لغة الأرقام ومنجزات المشاريع المدعومة، ونشر الحدث وتفاصيله في اليوم العالمي للعمل الخيري.

يذكر أن من ضمن مخرجات هذه الشراكة إعادة ترميم وتأهيل أكثر من 140 منزلًا يسكنها أكثر من 848 مستفيدًا ومستفيدة بتكلفة تجاوزت 7,400,000 ريال، والرعاية الرقمية التي تقدمها نسما على مدار 4 سنوات ماضية والتي بلغت 1,725,000 ريال، واحتضان مركز سمايا للتطوع الإسكاني الذي حقق 9,185 متطوعًا ومتطوعة و336,311 ساعة تطوعية بعائد اقتصادي تجاوز 1,956,038 ريالًا، كما تم الاطلاع على مخرجات مبادرة “مقاولون سعوديون رياديون” والتي نتج عنها تأهيل ٩ مقاولين نفذوا أكثر ٣٤ مشروعًا إلى جانب اعتماد وإطلاق دليل الترميم المحكم والمعتمد، بالإضافة إلى استعراض مشروع تضافر وتوطين الوظائف المتضمن دعم 5 وظائف بقيمة 572,000 ريال.

منجزات الشركة

من جهة أخرى، شهد الاحتفال اطلاع الحضور على عرض اشتمل على أرقام ومنجزات الشراكة المتنوعة بين الجمعية وشركة نسما ضمن برامجها في المسؤولية الاجتماعية، ومساهمتها الوطنية في خدمة المجتمع والمتضمنة مشروع ترميم المنازل والرعاية الرقمية ورعاية التطوع، بالإضافة إلى مبادرة “مقاولون رياديون” وتم استعراض إحصائيات برنامج تضافر لتوطين الوظائف، كما شهد الاحتفال تكريم متطوعي نسما إلى جانب تكريم الفريق القيادي بالشركة.

كما أشاد عبدالعزيز التركي بالدور التنموي الذي تقدمه جمعية ترميم من خلال مهمتها في ترميم منازل الأسر الأشد حاجة ونجاحها في مبادرات التطوع التي إتاحة لأفراد المجتمع من المساهمة الفردية في خدمة المجتمع، مؤكدًا لاستمرارية هذه الشراكة وتطويرها فيما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من ترميم.

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