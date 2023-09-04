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تعرض لإصابات شديدة أظهرت عظام الجمجمة

4 عمليات لترميم وجه طفل بعد حادث سير بجدة

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ مساءً
4 عمليات لترميم وجه طفل بعد حادث سير بجدة
المواطن - فريق التحرير

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نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إجراء 4 عمليات ترميم لوجه لطفل أصيب في حادث سير مروع؛ حيث أسهمت سرعة الاستجابة والتدخل السريع للطواقم الطبية في إنهاء معاناة طفل بعد إصابات شديدة بالوجه والرأس في حادث سير.

إصابات شديدة

وأوضحت “صحة جدة”، أن الطفل المصاب حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى عن طريق الإسعاف، وتمت مباشرة الحالة على الفور وعمل الإسعافات الأولية له من قِبَل الأطباء، وعند حضوره كان يعاني من تمزق في عضلات الجبهة وظهور عظام الجمجمة، وقرر الفريق الطبي نقله للعناية المركزة للأطفال لتلقي الرعاية الطبية الفائقة قبل إدخاله غرفة العمليات؛ حيث أجريت له 4 عمليات عاجلة ما بين علاج تمزق الجبهة وترميم الجروح التي تعرض لها، لحين استقرار حالته والتأكد من نجاح العمليات الـ4 التي تمت.

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يُذكر أن طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز استقبل ما يقارب 6.028 مراجعًا خلال شهر أغسطس الماضي، وبلغ عدد العمليات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها 455 عملية، منها 305 عمليات مجدولة، و150 عملية طارئة.

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